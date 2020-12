Ronaldo contro Messi: Cr7 mai in gol in Europa contro l’argentino

TORINO- L’ultima giornata dei gironi di Champions League propone diversi match spettacolari, tra cui spicca quello del Camp Nou tra Barcellona e Juventus. Una sfida che metterà nuovamente di fronte Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che hanno dominato l’ultimo decennio calcistico. Cr7 avrà sicuramente uno stimolo in più per portare la sua squadra alla vittoria: in Europa, nei cinque confronti con il numero 10 argentino, non è infatti mai riuscito ad andare a segno. Tre, invece, sono le reti realizzate dalla “Pulga”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<