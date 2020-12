Ronaldo contro le euroavversarie della Juve: le statistiche del numero 7

TORINO- Dopo aver passato il girone di Champions League da prima in classifica, la Juventus attende il sorteggio degli ottavi di Champions League con grande fiducia. Le cinque possibili avversarie sono squadre ostiche, ma sulla carta i bianconeri hanno i favori del pronostico. E, con un Ronaldo così, sognare non costa nulla. Il fenomeno portoghese ha già giocato contro tre delle possibili cinque sorteggiate del prossimo turno, andando in gol per un totale di 53 volte. 27 le reti al Siviglia, sua vittima preferita, in 18 partite (media di 1,50 gol a gara con 5 triplette), 25 quelle all’Atletico in 35 partite (media di 0,71, da ricordare la tripletta in bianconero nel 2019 che valse il passaggio ai quarti di finale) e una al Porto in 6 precedenti (0,17, ma la rete gli valse il premio Puskas Award 2009). Mai affrontate prima in carriera, invece, Borussia Monchengladbach e Lipsia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<