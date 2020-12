Ronaldo: “Ci mancano i tifosi allo stadio, ma lo spettacolo deve continuare”

TORINO- Autentico mattatore nella partita di ieri tra Barcellona e Juventus è stato Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha giocato una gara di alto livello sia in fase offensiva che in fase difensiva, contribuendo con una doppietta al 3-0 bianconero. Su Instagram, Cr7 ha dedicato questa vittoria ai tifosi, dei quali sente ovviamente la mancanza. Ma lo spettacolo, come afferma il numero 7 con il Camp Nou sullo sfondo, deve continuare…”A noi tutti mancano i tifosi negli stadi e speriamo che la situazione possa cambiare in fretta…Ma fino ad allora, lo spettacolo deve continuare!”: