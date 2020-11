Romero: “Penso solo all’Atalanta, voglio migliorare ancora. Gasperini mi sta dando molto”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il difensore Cristian Romero ha concesso un’intervista: “Penso solo all’Atalanta e a fare bene qui. Sono in un’ottima squadra, dove sono stato accolto alla grande da tutti. Voglio migliorare ancora e arrivare ad alti livelli. Gasperini? Lo ringrazio perchè mi sta facendo crescere tanto. I miei ex compagni del Genoa, che lo hanno avuto come allenatore, mi hanno sempre parlato molto bene del mister. Lo ascolto con molto piacere, con lui posso continuare nel migliore dei modi il mio percorso di crescita. Gomez? Un bravissimo ragazzo, fantastico sia in campo che fuori”.