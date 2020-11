TORINO – Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto con la Fiorentina: “Scudetto? Io sono sempre equilibrato, le principali favorite sono Juventus e Inter, sono le squadra più attrezzate. Sassuolo? Vediamo, 4 anni fa nessuno avrebbe creduto al Leicester campione, ho grande ammirazione per De Zerbi, giocano molto bene e onestamente non sono sorpreso”.