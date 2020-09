Roma – Fonseca prova Pellegrini in mediana per la Juventus

TORINO – La Roma si prepara per la seconda giornata di campionato: domenica, alle 20:45, i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico la Juventus Campione d’Italia. In queste ore, la squadra si sta allenando per il match e sta provando nuove soluzioni per affrontare i bianconeri.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, Fonseca avrebbe provato Lorenzo Pellegrini in mediana per la sfida con la Juve. Il giovane centrocampista giallorosso, che ha giocato dietro le punte nell’ultimo match contro il Verona, potrebbe essere schierato in cabina di regia: al suo fianco ci sarà il francese Jordan Veretout, mentre alle spalle del ritrovato Dzeko ci saranno, molto probabilmente, Pedro e Mkhitaryan. La prossima avversaria della Juve sta preparando le tattiche per affrontare al meglio i campioni in carica.