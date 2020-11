TORINO – L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “Si dice sempre che non vinciamo contro le grandi, però il Milan ha battuto Inter e Napoli e non noi. Con la Juventus avremmo meritato molto di più, comunque il campionato è lungo e ci sono tanti big match, speriamo di migliorare anche in questo”.