Roberto Insigne: “Dopo la gara con la Juve Vigorito era quasi commosso. Il Benevento non molla mai”

TORINO- Ai microfoni di TMW, Roberto Insigne ha parlato del pareggio tra Benevento e Juve di sabato scorso: "Pareggiare con la Juventus, vincere con la Fiorentina e mettere in difficoltà grandi squadre fa capire che questo Benevento non molla mai. In tanti ci invidiano il presidente Vigorito, ma noi ce lo teniamo stretto. Dopo la partita con i bianconeri era quasi commosso, ha detto che si sentiva ancora più fiero di noi perché rivedeva il Benevento combattivo e determinato che consentirà di togliere grandi soddisfazioni".