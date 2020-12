Roberto Insigne: “Del Piero il mio modello. Juve? Il pareggio ci dice che siamo sulla giusta strada”

TORINO- Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in cui ha avuto modo di parlare anche di Juve: “L’idolo di infanzia mio e di Lorenzo era lo stesso: Alessandro Del Piero. Anche se adesso, io che sono più giovane, ho come modello proprio mio fratello. Il pareggio con la Juve ci ha mostrato che siamo sulla strada giusta. Con sacrificio ed impegno possiamo raggiungere grandi risultati”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<