Rita Guarino: “Il Napoli è una squadra che dobbiamo rispettare e temere. Coach dell’anno? Onorata per la candidatura”

TORINO – L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha presentato la sfida contro il Napoli.

SULLA PARTITA CON IL NAPOLI – “È un ulteriore test, gli impegni sono importanti, in 2 settimane ci giochiamo parecchio. Bisogna fare i conti con la rosa a disposizione, dovremo fare anche un salto di livello di maturità per sopperire qualche defezione. Ma prima c’è da affrontare il Napoli. Facciamo i conti con quelle che sono le disponibilità, ci penseremo dopo il Napoli. Sarà una gara affascinante e l’Allianz per noi rappresenta il ricordo più bello, sarà un vero onore e piacere poterlo calpestare”.

SUL PREMIO. – “Per me è una soddisfazione la candidatura, è il risultato del lavoro fatto in team con lo staff e tutte le giocatrici. Il club ha permesso tutto questo, c’è grande orgoglio e soddisfazione ma è una gioia da condividere con tutto l’ambiente”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA