Rita Guarino: “600 giorni? Non amo i numeri e in Champions non partiamo favorite”

TORINO – L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato dei 600 giorni di imbattibilità delle sue ragazze, soffermandosi anche sulla Champions League.

SUI 600 GIORNI – “Non amo i numeri, ma soprattutto non amo guardarmi indietro. Tutto quello che abbiamo fatto sinora non conta se non portiamo avanti gli stessi risultati. È però un numero importante che ci dice quale percorso abbiamo intrapreso sinora e che ci dà maggiore consapevolezza. Ma dobbiamo tenere i piedi ben saldi a terra e continuare a lavorare per intraprendere una squadra sempre più vincente”.