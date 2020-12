Ricorso Napoli, Juve “indifferente” alla situazione

TORINO- Il ricorso del Napoli è stato accolto dal Collegio di Garanzia del CONI. Gli azzurri ricevono così indietro il punto che gli era stato tolto con la penalizzazione e potranno inoltre giocare sul campo la gara con la Juventus, precedentemente assegnata a tavolino per 3-0 al club bianconero. Club bianconero che, come riferito dall’ANSA, che ha appreso la notizia da fonti vicine alla società, si è detto “indifferente” sulla situazione. La società ha fatto infatti notare come sia sempre risultata estranea alla faccenda, presentandosi regolarmente in campo all’Allianz Stadium lo scorso 4 di ottobre. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<