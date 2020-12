Riceve la maglia di Dybala, ma i tifosi del Toro non ci stanno: Segre costretto alle scuse sui social

TORINO- Situazione tesa in casa Torino il giorno dopo il ko nel derby con la Juve, arrivato all’89’ minuto per un gol di Bonucci. Il giovane centrocampista Jacopo Segre, nel post-gara, aveva scambiato la maglia con Paulo Dybala, così da regalarla a un parente. Un gesto che non è piaciuto ai tifosi granata e che ha costretto il 23enne a scusarsi con una storia sul proprio profilo Instagram: “Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà granata per sempre”: