Review: il gol di McKennie

TORINO – Grazie a due gol molto simili nella dinamica la Juventus riesce in rimonta ad aggiudicarsi il derby della Mole, al termine di una gara combattuta con un Torino che ha difeso strenuamente il vantaggio ottenuto ad inizio primo tempo, ma che è capitolato grazie alla tenacia dei bianconeri che hanno giocato una gara costantemente nella metà campo granata. Andiamo a rivedere la rete del pareggio.

IL GOL DI MCKENNIE

Spesso ci si chiede perché in molte situazioni di calcio d’angolo si preferisca scambiare la palla piuttosto che crossarla direttamente in area. L’azione che porta al gol di McKennie rappresenta una perfetta risposta ai dubbi a volte sollevati dai tifosi.

Il Torino mette i 10 giocatori di movimento a difesa della propria area, di cui 6 in quella piccola a protezione della porta.

Un calcio d’angolo battuto in quel momento direttamente in area non avrebbe sortito nessun effetto per i bianconeri in inferiorità numerica 16 metri del Torino.

Dybala e Ramsey scambiano corto all’altezza della bandierina: la posizione dei granata tutti schiacciati in area permette a Cuadrado di proporsi per il cross, libero sulla trequarti.

Anche quando pressato, il colombiano è straordinario nella sua abilità di eseguire traversoni pericolosi nei 16 metri avversari: se libero nell’effettuare la giocata, la precisione del cross è ancora più efficace.

I granata salgono per mettere in fuorigioco i bianconeri: la linea si muove lentamente, sul cross del colombiano davanti alla porta di Sirigu si crea una situazione die 4 vs 1.

McKennie è freddo e preciso sul colpo di testa.