Review: il gol di Federico Chiesa contro la Dinamo Kiev

TORINO – Primo gol con la maglia della Juventus e primo gol in Champions League: per Federico Chiesa una serata speciale. La sua rete sblocca il risultato contro gli ucraini e apre la strada alla rotonda vittoria per 3 a 0 che permette alla Juventus di giocarsi ancora il primo posto nella prossima sfida al Camp Nou contro il Barcellona. Andiamo a rivedere l’azione.

JUVENTUS – DINAMO KIEV | IL GOL DI FEDERICO CHIESA

La Juventus manovra a centrocampo con Ramsey in possesso palla: in attacco Ronaldo e Morata tengono impegnata la difesa della Dinamo Kiev centralmente.

Lo spagnolo attacca la profondità dettando il passaggio al gallese, i due esterni Alex Sandro sulla sinistra e Chiesa sulla destra, seguono l’azione.

Morata arriva sulla palla, ma deve uscire dall’area controllando la sfera sull’out sinistro. A rimorchio sopraggiunge il brasiliano che si libera per lo scarico e per il conseguente cross.

Chiesa invece, sviluppandosi l’azione sulla sinistra, si accentra e sfruttando la posizione di Ronaldo in mezzo all’area va ad attaccare il primo palo.

Il cross di Alex Sandro è preciso, altrettanto la conclusione di Federico che schiacciando la palla di testa trae in inganno il portiere avversario e realizza la sua prima rete in bianconero.