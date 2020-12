Retroscena Pirlo: stregato dal feeling tra Ronaldo e Morata

TORINO- Il Corriere dello Sport, quest’oggi, fa il punto della situazione sull’intesa in campo tra Cristiano Ronaldo ed Alvaro Morata. I due bomber bianconeri, autentici mattatori nel successo esterno della Juve a Parma, giorno dopo giorno stanno sviluppando un feeling sempre più intenso, che li ha portati ad un totale di 26 gol messi a segno fin qui tra campionato e Champions League (16 per Cr7, 10 per il numero 9). Andrea Pirlo, che in estate ha spinto tanto per il ritorno dello spagnolo all’ombra della Mole, sarebbe rimasto letteralmente stregato dall’affinità tra i due, al momento intoccabili nello scacchiere bianconero. E, per Dybala, la strada si fa così sempre più in salita. Il numero 10 argentino, ancora in cerca della miglior condizione fisica, parte infatti dietro nelle gerarchie del tecnico juventino. Per convincere Pirlo a cambiare i propri piani, nei prossimi mesi, servirà un netto cambio di rotta. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<