Retroscena Morata: ecco perchè la Juve ha puntato sul ritorno

TORINO- Alvaro Morata, in questo inizio di stagione, è sicuramente tra i calciatori con il miglior rendimento in casa Juve. Una seconda avventura bianconera che procede quindi per il meglio, come si aspettava la società. Secondo Sky Sport, in estate, il club ha deciso di puntare sul ritorno dello spagnolo per la sua grande duttilità (può giocare da centravanti o seconda punta), oltre che per la serenità con cui accetta le scelte del proprio allenatore. E i risultati, fin qui, stanno dando ragione alla Juve…