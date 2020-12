TORINO- A dispetto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore negli scorsi giorni, la Juve avrebbe in mente di offrire a Khedira la rescissione del contratto nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’ingaggio del centrocampista da 6 milioni lordi pesa troppo sulle casse del club bianconero. per il tedesco, in questa stagione, ancora zero minuti giocati, perchè finito ai margini della rosa a disposizione di Andrea Pirlo.