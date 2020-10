TORINO – Continua nel periodo di sosta del Campionato la preparazione della Juventus, che si è ritrovata in campo oggi per un allenamento pomeridiano. Il gruppo, come sempre agli ordini di Mister Pirlo, ha lavorato con la palla, focalizzandosi sui possessi, per poi disputare l’ormai consueta partitella. Federico Bernardeschi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Domani la seduta di lavoro è prevista al mattino.