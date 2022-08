Juve-Roma, i tifosi tornano alla carica: “Un giorno Acciughina capirà…”

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus, che non va oltre l'1 a 1 contro la Roma di Mourinho. In vantaggio dopo appena 2' con una splendida punizione di Vlahovic, i bianconeri si fanno riacciuffare dal solito Abraham su assist di Dybala. Mercoledì nel turno infrasettimanale che vedrà la Vecchia Signora opposta allo Spezia, bisognerà tornare a fare bottino pieno.