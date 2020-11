TORINO- Con il successo di ieri sera per 3-2 sull’Inter, il Real Madrid continua a confermarsi vera e propria bestia nera per le squadre italiane in Champions League. Come riportato da OptaPaolo, i blancos hanno vinto nove delle ultime dieci partite contro le squadre nostrane. L’eccezione? A fermare la squadra di Zidane è stata solo la Juve, con il successo per 3-1 al “Santiago Bernabeu” nel ritorno dei quarti di finale dell’edizione 2017/18.