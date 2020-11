TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema che ha accusato Aaron Ramsey in Champions League contro il Ferencvaros costringerà il gallese a restare fuori anche per la prossima sfida di Serie A dopo la sosta nazionali, contro il Cagliari. La Juventus starebbe monitorando le condizioni fisiche del giocatore di giorno in giorno e il centrocampista dovrebbe rientrare per la sfida di ritorno in Champions League proprio contro il Ferencvaros.