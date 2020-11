TORINO- Nonostante la stima riposta da Andrea Pirlo nei suoi confronti, Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi. Come riferito dalla stampa britannica, infatti, il club bianconero sarebbe preoccupato dai continui problemi fisici del gallese. L’ex Arsenal ha diversi estimatori in Premier League e, in caso di offerte da almeno 25 milioni di euro, potrebbe davvero partire.