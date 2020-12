Raiola tuona: “Pogba-United, è finita!”. E su Ibra alla Juve…

TORINO- Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Tuttosport di alcuni suoi assistiti. Nell’anticipazione dell’intervista che uscirà domani, il quotidiano ha titolato: “Pogba-United, è finita!”. Il rapporto tra il club e il giocatore sarebbe ormai ai minimi storici, la Juve osserva con attenzione nel tentativo di riportare il francese all’ombra della Mole. Il potente procuratore ha poi parlato di Ibrahimovic: “La Juve avrebbe fatto bene a prenderlo in estate, con Cr7 sarebbe stata una gran coppia”.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<