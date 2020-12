Raiola: “De Ligt parla italiano meglio di me. I grandi giocatori come Pogba non si muovono a gennaio”

TORINO – Mino Raiola, intervenuto sul palco durante la cerimonia conclusiva del Golden Boy 2020 e premiato come miglior agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Matthjis De Ligt e di Paul Pogba, sempre più lontano dalla Premier.

Sul giovane difensore bianconero: “De ligt farà il premier olandese, non è un giocatore banale. Onesto, un leader nato: prende decisioni per sé e per il gruppo. Non fa discutere e mette tutti d’accordo su quello che fa, può gestire un Paese. A Torino? Ormai parla italiano meglio di me“.

Su Paul Pogba: “In Inghilterra sono molto sensibili quando si parla di Pogba. Io ho solo espresso un mio parere, sia chiaro. Dovrei aver detto di parlare d’estate, perché i grandi giocatori è difficile che si muovano a gennaio. Vediamo in estate, viviamo in un mondo molto cambiato”

