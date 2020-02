Raiola contro Solskjaer: “Fuori contesto e offensivo. Pogba concentrato sullo United, ma dopo gli Europei…”

TORINO – Il batti e ribatti tra Ole Gunnar Solskjaer e Mino Raiola continua. Le voci di mercato che continuano a susseguirsi sul futuro di Pogba hanno indispettito l’allenatore, che ha più volte risposto alle esternazioni di Mino Raiola, agente del giocatore. Stavolta è lo stesso Raiola a rispondere, ecco le sue parole ai microfoni di talkSport: “Lo United ha vinto ieri contro il Chelsea, quindi probabilmente dovrei parlare più spesso. Parlando seriamente, ho pensato che Solskjaer fosse fuori contesto. Ha preso alcune delle miei frasi dette durante un’intervista. È stato un po’ offensivo a pensare che io stessi offrendo Pogba ad altri club senza permesso. Se leggete l’intera intervista, vedrete che mi è stato chiesto se a Paul piacesse l’Italia. Io ho detto che l’Italia è la sua seconda casa, ma ora non è questo il caso visto che lui è concentrato sul Manchester United. Sta cercando di tornare in squadra il più presto possibile per fare un grande finale di stagione”.

La risposta alla frase di Solskjaer: “Pogba è un nostro giocatore e non di Raiola” – “Io non ho mai detto che è mio, ma questo non significa che se interpellato io non possa rispondere. Mi hanno chiesto se a Paul piacesse l’Italia, cosa che non ha a che fare con l’essere un giocatore dello United. Dire che è un giocatore del Manchester United, significa che è di proprietà del club? Non sono autorizzato a parlare dei giocatori che rappresento solo perché sono del Manchester United, della Juventus, del Barcellona o di qualsiasi altro club del mondo? Sarebbe una cosa strana da dire a un giornalista, visto che l’unico argomento di discussione è se un giocatore parte o non parte. Solskjaer ha detto che è di proprietà dello United, come se nessuno potesse avere un’opinione su un giocatore. È questo che io ho vissuto come un’offesa. Per me è uno strano modo di discutere perché non stavo parlando di Pogba in relazione ad un possibile futuro in Italia. Solskjaer ha detto che è di proprietà del Manchester United e questo è il mio vero problema. Paul è un dipendente del club, non è di proprietà dello United. L’essere un dipendente non significa che io non possa avere un’opinione o dire ciò che penso”.

Sul finale di stagione di Pogba: “È concentrato solo sul Manchester United fin quando finiranno gli Europei. L’obiettivo adesso è quello di rientrare il prima possibile per aiutare la squadra e giocare un bel finale di stagione con lo United. Paul è concentrato sul Manchester United fino alla fine di Euro2020, a quel punto parleremo col club se ci sarà bisogno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<