Raiola a Torino: possibili trattativa per Paul Pogba?

TORINO – Notizie clamorose ed intriganti spalancano le porte ad un possibile colpo di mercato della Juventus. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mino Raiola sarebbe a Torino. Da tempo corrono voci di un possibile interesse dei bianconeri per il ritorno di Paul Pogba, ormai ai ferri corti con il Manchester United: Raiola è l’agente del centrocampista francese e la sua presenza nel capoluogo piemontese non fa che alimentare ulteriormente queste voci. Sarebbe, dunque, pronta una trattativa per riportare alla Juve Pogba? Nelle prossime settimane si scopriranno le intenzioni della Vecchia Signora: intanto, i contatti con il procuratore del giocatore potrebbero essere già avviati. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<