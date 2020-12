Raimondi sul mercato della Juve: “Lo United offre Pogba per CR7”

TORINO – Continuano ad arrivare nuove incredibili notizie sul mercato della Juventus. A pochi giorni dall’apertura della sessione invernale, infatti, si prospettano delle clamorose operazioni che potrebbero coinvolgere la Vecchia Signora e alcuni suoi pezzi pregiati. Tra questi c’è anche Cristiano Ronaldo, su cui corrono diverse voci d’addio da diverse settimane. Infatti, alcuni top club europei vorrebbero provarci per il portoghese e sarebbero pronti ad offerte folli. Questo è quanto affermato anche da Claudio Raimondi, esperto di mercato per SportMediaset, che alla trasmissione Pressing ha detto:

"Il Manchester United per CR7 sarebbe pronto ad offrire Paul Pogba. I Red Devils, infatti, sarebbero sulle tracce del portoghese che non ha mai smesso di sognare un suo ritorno: per il momento, vorrebbero aspettare e vedere se la Juve riuscirà a vincere qualcosa. In caso i bianconeri rimanessero a secco, sarebbero pronti ad offrire il centrocampista francese, che sta spingendo per tornare a Torino. per Cristiano. Per quanto riguarda Paulo Dybala, a gennaio non se ne andrà, perché è considerato un patrimonio della Juve e sembra impossibile che possa svincolarsi nella prossima sessione. La società sta trattando per il rinnovo con il giocatore ed è difficile che si separino. Per questo, smentisco le voci dalla Spagna riguardo un possibile scambio con il Barcellona per Ansu Fati".