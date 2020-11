TORINO- Ai microfoni di BeinSport, il presidente del Leeds United Andrea Radrizzani ha confessato la sua passione per la Juventus: “Ero un grande tifoso del club bianconero. La prima volta che visitai “Elland Road” rimasi impressionato da una maglia gigante del Leeds, vicino a una della Juve. Era del grande John Charles, che giocò per entrambe le squadre. Il primo impatto con questo club fu fantastico anche per questo”.