Qui Udinese, Nestorovski: “Riposiamoci perché dobbiamo affrontare grandi squadre. Ci servono punti”

TORINO – Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benevento e in vista della prossima sfida del campionato di Serie A in cui i bianconeri affronteranno la Juventus tra le mura dell’Allianz Stadium. Di seguito riportiamo le parole della punta macedone: “Abbiamo iniziato bene con quell’occasione subito all’inizio che se avessimo segnato sicuramente avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, poi loro sono stati più veloci ed aggressivi anche sulle seconde palle e dopo la rete non siamo riusciti a ribaltarla. Loro hanno giocato bene e sono stati aggressivi, io con il mio ingresso in campo ho cercato di dare una mano ai miei compagni ma non ci sono riuscito“.

Poi ha continuato: “Ora dobbiamo riposare qualche giorno e poi tornare a lavorare duro perché le prossime partite sono contro grandi squadre e noi abbiamo bisogno di punti. Siamo andati bene nelle ultime partite e volevamo chiudere l’anno con una vittoria, sono dispiaciuto e spero di poter dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi nel 2021 – ha concluso – “. E anche la Juventus vuole migliorare in suo rendimento per il nuovo anno, come scritto dalla lettera pubblicata dal presidente Andrea Agnelli quest’oggi: “. Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito. Noi, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo. Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!“.