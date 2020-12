Qui Torino, ripresa degli allenamenti verso il derby

TORINO- Con un comunicato ufficiale, il Torino ha annunciato la ripresa degli allenamenti in vista del derby di sabato contro la Juve: “Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista del derby di sabato 5 dicembre. Come d’abitudine dopo ogni partita, lo staff tecnico ha suddiviso l’organico in due gruppi. I calciatori reduci dal match di ieri sera contro la Sampdoria hanno svolto un allenamento defaticante, in piscina, presso il centro Fisio&Lab. Gli altri elementi attualmente a disposizione hanno lavorato in campo, alternando esercitazioni a tema a sessioni sulla parte atletica, e poi chiuso l’odierno programma con una partita a tempo e campo ridotti. Per Belotti e compagni domani in calendario una seduta pomeridiana, al Filadelfia.”