Qui Sudamerica: i risultati della notte per i bianconeri

TORINO – Una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i Nazionali bianconeri, nella notte oltreoceano.

Tre i match giocati, validi per le qualificazioni ai Mondiali; vince 4-2 il Brasile in Peru, grazie a una tripletta di Neymar e una rete di Richarlison. Danilo ha giocato tutti e 90 i minuti della gara. Pareggio esterno (2-2) invece della Colombia sul difficile campo del Cile (anche per Cuadrado tutta la partita in campo), con i colombiani prima in vantaggio per 1-0, ma poi costretti ad attendere il recupero per trovare il pareggio di Radamel Falcao.

Niente da fare, invece, per l’Uruguay di Bentancur, partito titolare in Ecuador: 4-2 il finale per i padroni di casa, che solo negli ultimi minuti di gara subiscono i due gol dell’Uruguay, entrambi su calcio di rigore.

Nel raggruppamento sudamericano, guidano il Brasile e l’Argentina con 6 punti, la Colombia è terza con 4, l’Uruguay è fermo a 3 punti.