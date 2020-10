Qui Spezia, Marchizza torna a disposizione di Italiano

TORINO – Nel match contro la Juventus il difensore dello Spezia, Riccardo Marchizza, torna a disposizione di mister Italiano come annunciato da quest’ultimo in conferenza stampa: “Rientrerà Marchizza, ma è solo al secondo allenamento. Siamo contenti del suo ritorno, è un calciatore duttile che in difesa può ricoprire diversi ruoli, ben venga averlo in squadra e a disposizione. Chi sta andando in campo in questo momento sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e se questo dovesse trovare conferme anche contro la Juventus vorrebbe dire che siamo davvero sulla strada giusta. Concentriamoci su una partita importante, dove contano i punti, ma soprattuto uscire a testa alta dal rettangolo di gioco”.