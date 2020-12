Qui Porto, operazione per Pepe. Contro la Juve…

TORINO- Nella vittoria di ieri per 2-1 sul Pacos de Ferreira in coppa di Portogallo, il Porto ha perso per infortunio Pepe, colonna del reparto difensivo. Come spiegato dal quotidiano lusitano Record, per l’ex centrale del Real Madrid e amico di Cristiano Ronaldo, si tratta di una frattura dello zigomo, per cui verrà operato già oggi. Stop di qualche settimana ma, in ottica Juve, non preoccupano le sue condizioni. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<