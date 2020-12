Qui Parma, da oggi si prepara la sfida alla Juve

TORINO- Dopo il pareggio per 0-0 contro il Cagliari, il Parma tornerà al lavoro quest’oggi nel centro sportivo di Collecchio per preparare la sfida contro la Juve, in programma sabato sera al “Tardini” alle 20.45. Liverani fa la conta degli infortunati: Grassi, Pezzella e Scozzarella difficilmente potranno essere convocabili, mentre sono da valutare le condizioni dell’ex Nicolussi Caviglia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<