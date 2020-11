Qui Napoli, nuove sanzioni in arrivo

TORINO- Come riportato da Repubblica, il Napoli rischia nuova sanzioni dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica. Per il club sarebbe infatti in arrivo un deferimento dalla Commissione Disciplinare per presunte violazioni del protocollo. Il procuratore federale dovrà valutare se archiviare l’inchiesta o se ci sono gli estremi per un processo sportivo con l’accusa di violazione del protocollo ed eventualmente anche di slealtà sportiva preordinata.