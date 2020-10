TORINO – Seduta pomeridiana prevista oggi per il Napoli al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Questo il report di ieri: Allenamento sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne. Lavoro in palestra per Luperto.