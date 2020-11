TORINO- Dopo il pareggio in casa dello Zenit, la Lazio ha deciso di programmare per oggi solamente un allenamento facoltativo in vista della sfida alla Juve. Il club biancoceleste è infatti in attesa dei tamponi per il Covid, che daranno un’indicazione su chi sarà presente e chi no domenica. A Formello, quest’oggi, erano presenti i soli Luiz Felipe, Correa, Armini, Lulic, Radu e i giovani Alia e Furlanetto.