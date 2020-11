TORINO- Come riportato dal Messaggero, la FIGC ha aperto un’inchiesta riguardo il caos tamponi scoppiato in casa Lazio in questi giorni. I tamponi effettuati dall’UEFA verso Immobile, Strakosha e Leiva, basterebbero infatti a fermare i tre per i valori rilevati. I giocatori non sono stati convocati per la trasferta di domani in casa dello Zenit, nonostante la Lazio li reputi “falsi positivi”.