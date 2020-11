TORINO- Ancora caos tamponi in casa Lazio. Come riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni verranno riprocessati i tamponi ai quali sono stati sottoposti giocatori e staff medico nella giornata di venerdì, prima della partita con la Juve di ieri. Il tutto nell’ambito del fascicolo aperto all’indirizzo di Massimiliano Taccone, accusato di ipotesi di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa.