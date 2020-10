Qui Hellas Verona, Silvestri: “Auguro a Ronaldo di guarire presto, sto studiando i rigoristi. Szczensy? Lo invidio…”

TORINO – Marco Silvestri, portiere dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus: “Mi aspetto una grande squadra, fortissima e che vorrà vincere a ogni costo, come sempre. Probabilmente sarà migliore e ancora più rodata rispetto a Kiev e soprattutto a Crotone. Un po’ come noi, che abbiamo cambiato tanto in estate, anche i bianconeri stanno cercando la propria identità. Innanzitutto auguro a Cristiano, come a tutte le persone alle prese con il Covid, di guarire presto. Fatta questa premessa, è davvero difficile scegliere. Affrontare uno dei migliori giocatori del mondo e della storia non capita tutti i giorni ed è sempre molto affascinante, soprattutto per un portiere. Se non ci dovesse essere Ronaldo, la Juventus sarebbe priva di un fenomeno, però Pirlo ha tantissimi altri campioni. Sto studiando Ronaldo, Dybala e tutti i possibili tiratori, poi vedremo chi giocherà. Studio il segreto? Un po’ è quello e un po’ è istinto. È una qualità che ho fin da ragazzino. A Szczesny cosa invidio? La capacità di stare presente nella partita ogni secondo, anche quando è chiamato a un intervento difficile dopo 15-20 minuti senza pericoli e con il pallone che magari è sempre stato nella metà campo avversaria. Non è semplice stare sempre sul pezzo. Szcsesny è un top e la sua carriera parla per lui: Arsenal, Roma, Juventus”.