Qui Fiorentina, i convocati di Prandelli per la Juve

TORINO- Domani sera all’Allianz Stadium in occasione della quattordicesima giornata di campionato, andrà in scena l’ultimo impegno del 2020 per Juventus e Fiorentina. Le due gare vengono da due momenti di forma differenti. I bianconeri cercano conferme dopo il bel 4-0 ottenuto sabato sera a Parma, mentre Vlahovic e compagni sono ancora alla ricerca del primo successo sotto la gestione Prandelli, che terrebbe a debita distanza la zona retrocessione. Il tecnico gigliato, in questi minuti, ha diramato la lista dei convocati:

PORTIERI: Brancolini, Dragowski, Terracciano;

DIFENSORI: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti;

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Montiel, Pulgar, Saponara, Borja Valero;

ATTACCANTI: Kouame, Ribery, Vlahovic.