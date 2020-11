Qui Cagliari, rossoblù in campo al mattino in vista della Juve

TORINO- Il Cagliari è tornato ad allenarsi in mattinata al centro sportivo di Assemini, per preparare la gara con la Juventus del 21 novembre: “Il Cagliari è sceso in campo questa mattina per una nuova seduta di lavoro al Centro sportivo di Assemini. L’allenamento, guidato da mister Di Francesco coadiuvato dal suo staff, è iniziato con una serie di lavori metabolici a secco; a seguire la squadra ha giocato delle partitelle su campo ridotto. Zito Luvumbo e Simone Pinna hanno proseguito il lavoro personalizzato; terapie per Luca Ceppitelli, Paolo Faragò e Alessandro Tripaldelli. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì pomeriggio, quando inizierà la settimana di Juventus-Cagliari, gara in programma sabato 21 novembre alle 20.45”.