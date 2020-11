TORINO- Grande grattacapo da risolvere in casa Cagliari in vista del match di domani sera con la Juve. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Eusebio Di Francesco rischia di dover rinunciare a due pedine fondamentali come Diego Godin e Naithan Nandez. I due sono ancora in attesa dei risultati dei tamponi ai quali si sono sottoposti, visto il mini-focolaio che si è creato nel ritiro della Nazionale uruguaiana. Stesso destino anche per Rodrigo Bentancur.