TORINO- Come riportato da Tuttosport, l’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha qualche dubbio di formazione in vista del match di sabato sera con la Juventus. Il tecnico non potrà contare sulla presenza di Tripaldelli e Lykogiannis, entrambi tornati dalle proprie Nazionali con alcuni problemi fisici. Unici sicuri del posto sono Joao Pedro e Giovanni Simeone, mentre per completare il centrocampo è corsa a tre tra Nandez, Sottil e Ounas.