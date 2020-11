Qui Cagliari: allenamento nel pomeriggio, fuori in cinque

TORINO- Il Cagliari è tornato ad allenarsi quest’oggi nel centro di allenamento di Asseminello per preparare la sfida alla Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Come riportato dal sito ufficiale rossoblù, i ragazzi di Di Francesco hanno svolto un’attivazione tecnica, seguita da un lavoro metabolico a blocchi e da una serie di partitelle. La seduta si è conclusa con esercizi di tecnica individuale. Assenti in cinque: Faragò, Luvumbo e Pinna hanno svolto un allenamento differenziato, mentre Ceppitelli e Tripaldelli sono stati sottoposti a terapie.