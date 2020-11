Qui Benevento, Tuia torna a disposizione per la Juventus

TORINO – Nuove notizie per la prossima avversaria della Juventus in campionato: il Benevento, infatti, recupera Alessandro Tuia per la sfida contro i bianconeri di sabato. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, lo scorso 5 novembre aveva subito un’operazione allo zigomo. Adesso, secondo quanto riportato da Ottopagine.it, è tornato ad allenarsi con la squadra. Per sabato sarà a disposizione di Pippo Inzaghi, anche se difficilmente scenderà in campo contro la Vecchia Signora.