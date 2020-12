Qui Barcellona – Sergi Roberto positivo al coronavirus

TORINO – Altra tegola in casa Barcellona, che tra una settimana affronterà la Juventus per il primato nel gruppo G: martedì, infatti, al Camp Nou andrà in scena la sfida valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Nel frattempo, però, i blaugrana si trovano a fare i conti con un grave problema legato ad un loro giocatore. Si tratta di Sergi Roberto, che è stato trovato positivo al coronavirus: il giocatore era gi costretto ai box da un infortunio e, adesso, si trova a fare i conti anche con il Covid-19. Ecco il comunicato del Barça:

“Dopo i test PCR effettuati questo martedì, il giocatore della prima squadra Sergi Roberto è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è in buona salute ed è isolato in casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i corrispondenti test PCR“.