Qui Barcellona, le possibili scelte di Koeman

TORINO- Il Mundo Deportivo riporta la probabile formazione del Barcellona che scenderà in campo stasera contro la Juve. Tra i pali Ter Stegen, linea difensiva a quattro formata da Dest, il giovane Mingueza, Lenglet e Jordi Alba. A centrocampo, a far coppia con De Jong, dovrebbe esserci l’ex Pjanic, mentre il trio offensivo alle spalle di Griezmann dovrebbe essere composto da Messi, Coutinho e Pedri. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<