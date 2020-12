Qui Barcellona, Koeman confermato dopo il ko con la Juve

TORINO- Questo inizio di stagione del Barcellona non è stato sicuramente all’altezza delle aspettative. Il ko di ieri con la Juve è solo l’ultimo risultato di una serie negativa, che la squadra non sembra capace di poter invertire al momento. Nonostante questo, secondo quanto riportato da El Chiringuito de Jugones, la dirigenza blaugrana avrebbe assicurato a Komeman di voler puntare su di lui almeno fino al termine di questa annata, nella speranza di vedere quanto prima una svolta. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<